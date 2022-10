Teknik direktörlük kariyerinin ilk senesinde İstanbulspor'u tam 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkartan, Türkiye'nin en üst ligine de art arda 3 mağlubiyetle giren ancak pes etmeyen ve sisteminde ısrar ederek son 4 maçtan 8 puan çıkaran Osman Zeki Korkmaz, FANATİK'e konuştu. 40 yaşındaki hocayla; ısrarla üstüne basarak bahsettiği oyun kültüründen, hedeflerine, İstanbulspor'daki potansiyelli yıldızlardan, birçok konuya kadar her şeyi konuştuk. İşte bu röportajın ardından daha yakından tanıyacağınız Osman Zeki Korkmaz'da söz...





'100 yıl sonra aynı kimlikle...'

"Biz İstanbul takımı değil İstanbul'un takımıyız. İstanbul da Türkiye'nin gözbebeğidir, dünya için de çok önemlidir. İstanbulspor bir irfan yuvasında; İstanbul Erkek Lisesi'nde kurulmuştur. Lise öğrencilerinin savaşa gitmesi sonrası lise hastane olarak kullanılıyor, sarıya boyanıyor. Öğrenciler geri dönemeyip şehit olunca da pencereler siyaha boyanıyor ve İstanbulspor'un Sarı-Siyah renkleri buradan geliyor.1932-1933 yıllarında çıkan bir dergide İstanbulspor'dan, 'Genç oyunculardan oluşan, pozitif futbol üreten' ifadeleriyle bahsediliyor. Ne mutlu ki yaklaşık 100 sene sonra da aynı kimlikle Süper Lig'de kendini ifade eder hâle gelmesinde bizlerin de emeği var."

'Ne yapıyorsak daha fazlasını yapmalıyız'

"Bizim ligdeki her maçımız rakip takımın favori olduğu karşılaşmalar olacak. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Kendimizi favori görerek bir maça çıkarsak o an kaybetmeye başlarız, o duygu bizim en kötü düşmanımız olur. Süper Lig'deki her maçımızda olumlu futbol üretmeye çalışacağız. İstanbulspor artık herkesin sempatiyle baktığı bir takım. Burdan sonraki süreç çok daha zorlaşarak ilerleyecek bizim için. İlk 3 haftadaki yenilgiler sonrasında son 4 haftadır puanları almaya ve fark edilmeye başlandık. Fark edildikçe rakiplerinizin size hazırlığı sertleşir. Alt ligde oynarken oyun formasyonunuzun çözülmesi çok uzun zaman alabiliyor. Ama Süper Lig öyle değil. Süper Lig'de iyi teknik adamlar, iyi ekipler var. Sizi hemen iyi analiz edip, iyi raporlar çıkıyor. Ne yapıyorsak sahada onları daha dirayetli, daha sert, daha istekli yapmalıyız. Artık daha sert hazırlanacaklar bize karşı."

'Hollanda ve Belçika'dan iyiyiz'

"Süper Lig zor bir ligdir. Bazen kamuoyunda futbolumuzu ve ligimizi çok küçümsüyoruz. Avrupa'daki 5 büyük majör ligden sonra gelen lig Türkiye Süper Lig'i... Ülkemize gelen yabancı hocalardan; Andrea Pirlo ve Vincenzo Montella da ligin çok zorlu olduğunu söyledi. Oyun ve oyuncu kalitesi olarak Hollanda ve Belçika Ligi'nden önde geliyoruz. Sert ve zor bir ligdeyiz. Bizim bu sene kalıcı olmamız hayati değere sahip. Bu sene kalıcı olursak önümüzdeki seneyi daha rahat kurgulayabiliriz. Çünkü çok usta oyunculardan, usta oyun görüşü olan isimlerden kurulu bir lig. Bazen maçta topla daha çok oynarsınız, oyunun sizde olduğunu sanırsınız ama öyle usta oyuncular var ki bir anlık dalgınlığınızı, pozisyon hatanızı golle cezalandırabilir."

'En önemli felsefemiz her yerde sayısal üstünlük kurmak'

"Geçen sene devre arasında Süper Lig'de oynayacağımızı söylemiştim. Çok iddialı bir açıklamaydı o dönem. O zaman tarif ettiğimiz bir oyun kültürü, oyun anlayışı vardı. Formasyon ve dizilimlerden bağımsız. Geçen sene farklı bu sene farklı formasyonla oynuyoruz. Ana hedefimiz top bizdeyken topu mümkün olduğunca üçüncü bölgeye taşımak ve üçüncü bölgede çok çeşitli opsiyonlar oluşturarak pozisyonu sonlandırmak. Topu kaybettiğimiz anda yüksek presle mümkün olan en hızlı şekilde topu geri kazanmak. En önemlisi de topun olduğu ya da olmadığı hiç fark etmez her alanda sayısal üstünlük kurmak."

'Süper Lig ortalamasının üzerindeyiz'

"Geçen sene ligi Play-Off şampiyonu olarak bitirirken, rakip yarı sahada top kazanmada uzak ara birinciydik, sahanın genelinde top kazanmada yine birinciydik ve pas hızında ligin ortalamasının çok üzerinde birinciydik. Bu sene Süper Lig'de rakip yarı sahada top kazanmada Fenerbahçe 'den sonra ikinciyiz, yine genelde ikinciyiz ve pas hızında da Süper Lig ortalamasının üzerindeyiz. Yani geçen seneki mentaliteyle devam ediyoruz. İşte bu oyun kültürüdür. Lig ve rakip fark etmeksizin düşündüğünüz şeyi yapıyorsanız bir oyun kültürünüz, bir çalışılmışlık vardır. Bu da her şartta bir yerde 10 üzerinden 10, bir yerde de 10 üzerinden 8 olarak kendini gösterir."

'Okan Erdoğan, Avrupa görür'

"Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Melih Kabasakal ve Emir Kaan Gültekin çok potansiyelli ve yetenekli oyuncularımız. Kariyerlerinin sonlarına kadar Süper Lig'de çok rahat oynayacak isimler bunlar. Yaşları itibarıyla direkt Avrupa'ya gidecek oyuncularımız da var. Hatta bu saydığım isimlerden ikisinin Avrupa'dan izlenildiğini biliyoruz. Özellikle Almanya'dan izlenildikleri söyleniyor. Okan Erdoğan'a Allah sakatlık vermezse Avrupa görür, ülkemizde her büyük takımda rahatlıkla oynar, eminim."

'Transfer karşıtı değilim'

"Ben transfer karşıtı değilim. Oyunun dinamikliğini sağlayan şey transfer. Benim eleştirim transferlerin yapılış şekli. Bir oyun stratejiniz varsa belirgin, oyuncu izleyen kanallarınız da bu mentaliteye hakimse, giderler istediğiniz tarzda oyuncu izlerler. Diyelim 7 numara arıyorsunuz, izleyen kişi benim 7 numaradan beklentilerimi biliyorsa istediğim profilde 7 numaraları önüme koyar. Bu Türk, Japon, Afrikalı olabilir. Sonra otururuz hepsine fayda-maliyet eğrisine göre değerlendirir, öne çıkanı alırız. Transfer bu bilinçle yapılıyorsa faydalı. Ama yapılmak için yapılıyorsa paranız gider, fayda alamazsınız. Sistem üzerine transfer yapmanız gerekiyor. Oynadığım oyun enerji ve oyun görüşü istiyor. Takım mühendisliği yaparken bazı mevkiilerde enerjik isimlere ihtiyaç duyuluyor, bazı yerlerde tecrübeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ancak duvarlarım yok."

İstanbulspor'un teknik patronu Osman Zeki Korkmaz, arkadaşlarımız Süleyman Hatısaru ile Atalay Özçelikli'ye samimi yanıtlar verdi...

'Rakamlar üzerinden değil, saha içinden oyunu tarif etmek...'

"Futbol arz-talep meselesi. Futbolcuların maliyet farklılıkları onların yetenek olarak ya da oyuna kattıkları değer açısından çok şey ifade etmiyor. Bazen talep artınca fiyat da artıyor. Basit bir örnek vereyim; iki oyuncu var karşımızda, birisi 10 üzerinden 6 oynayacak, birisi de 10 üzerinden 7 oynayacak. Ama piyasa koşulları gereği 7'lik oyuncu için çok daha büyük paralar ödenebiliyor. Halbuki yetenek olarak iki oyuncu arasındaki fark çok küçük. Kafanızda bir oyun modeli varsa, o modele uyum sağlayacak, performans üretecek oyuncu bulduğunuzu düşünüyorsanız, rakamlar üzerinden değil de oyuncuların saha içinde ne yaptığı üzerinden oyunu tarif etmeye başlıyorsunuz. Ben rakam konusunu düşünmüyorum bile, o kulübün ekonomik olarak yönetiliş biçimi, bu beni ilgilendirmiyor. Geçen sene bu oyun formasyonu üzerinden ürettiğimiz performans bambaşka noktaya geldi. Ekonomik olarak daralmamızın sebebi, altyapıya yaptığımız yatırım. Tesisleşme konusunda ciddi adımlar atıyoruz. Söylenen, sözleşmede yazan bizde gününde ödeniyor. Süper Lig'de kalırsak uzun süre yaşamak için maliyetleri revize etmemiz gerekecek."

'Emrecan Uzunhan belli bir meblağın altına gitti'

"Son senelerde Emrecan Uzunhan'ın yaşlarında Avrupa'dan, Türkiye'ye ciddi maliyetlerle gelmiş oyuncular var. 4 büyük takım transfere daha çok para harcıyorlar. Emrecan'ın yaşlarındaki oyunculara Emrecan'a verilen paranın 2-3 katını vermişlikleri var. 6 ay, 1 sene sonra ülkesine dönenler, oyun kalitesi olarak daha düşük liglere gidenler var. Emrecan kadar performans vermeyen oyunculara verildi bu paralar. O nedenle Emrecan'a çok para verilmedi aslında. 20-23 yaşlarında, sol ayaklı, hamleli, hava toplarında etkili, oyun kurabilen bir stoper olsun dediğiniz zaman Avrupa genelinde vereceğiniz bir meblağ var. Bana kalırsa Emrecan bu meblağnın altına gitti ya da tam değerine gitti, çok pahalı değil yani. Bence Beşiktaş 'ta başarılı da olur."

'Şu an bulunduğum yer sıradan değil'

"Hedefim ve hayalim Avrupa... Hayaller insanı yaşatan yakıtlarıdır aslında. Olduğum yer de sıradan bir yer değil. Geçen sene teknik adamlığa başladım, şampiyonluk yaşadım ve şu anda Süper Lig'de teknik direktörlük yapıyorum. Önce bunun kıymetini bilip, içini doldurmam lazım. Her gün de bunun için uğraşıyorum, daha iyi olsun diye. Sonrasında bu hikaye takımımı ve beni nereye götürecek göreceğiz. Avrupa'ya daha evvel Fatih Terim gitti. Nasıl gitti o zaman? Benim bahsettiğim oyun kültürünü oluşturdu. O dönemin Galatasaray 'ı ne oynuyordu, herkes tarif edebilirdi. Avrupa'daki başkanlar, yöneticiler buna bakar. Maç skoruna pek bakmazlar, oyun kültürüne bakarlar, 'Burada teknik adam izi var' derler ve o teknik adam Fiorentina serüveninde fena gitmedi, sonrasında da dünya devi Milan'a gitti."

'Fatih Terim bariyerleri yıktı!'

"Kendisi çok güzel bir örnek. Sayın Fatih Terim zihnimizdeki bazı bariyerleri kırmamızda etkili olmuştur. İlk hedef takım şablonu. Bu sizi bir yere götürür. Alman futbolundan çok etkileniyorum, İtalya güzel bir ülke, sancağı sonraki noktaya taşımak için de İngiltere. Orada bir Türk teknik adamın olması, bizi temsil etmesi o bayrağı bambaşka yere taşır. Türk futbolunun bir kimliği oluşması gerekiyor ki dikkat çekelim, bu kimliği öne çıkaran antrenörler de majör liglere gidebilsin."

'Milli Takım'a sabretmemiz lazım'

"Pek çok genç yerli antrenörün hedefi Avrupa... Şimdi 'Milli Takım'da yabancı hoca mı, yerli hoca mı?' tartışmasına girersek o zaman bizlerin de Avrupa'ya gitmemesi lazım. Biz sabırsızız, hemen sonuç istiyor. Milli takımın başına gelen teknik adamın organizasyon kapasitesini yeterli görüyorsak sabretmemiz lazım. Uyumla ilgili biraz. Sepp Piontek ve Jupp Derwall örnekleri var. Türk futbolunda mihenk taşları bu isimler. Sabredelim, Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında alınan sonuçlar evet can sıkıcı fakat ikisini de yenmemiz gerekseydi, ikisini de yenerdik."

'İsmail Kartal, Fenerbahçe'de görevini yaptı, kenara çekildi'

"Sayın İsmail Kartal'la kendisinin ilk Fenerbahçe macerasından hemen sonra Eskişehir'de beraber çalışmaya başladık. Sonrasında Gaziantep, Ankaragücü, Rize ve Konya'da kendisinin yardımcılığını yaptım. Ankaragücü'nü, Süper Lig'e taşıdık beraber. Önemli işler yaptık. Uzun dönem Besim Durmuş'un yanında da çalıştım. İki teknik adam arasında amatör bir teknik adamlık deneyimim de oldu. Amasyaspor'la play-off şampiyonluğu yaşamıştım. İsmail hoca çok disiplinli bir teknik adamdır, sürekli futbolu ve futbolcularını düşünen, özel hayatından feragat eden bir isim. Fenerbahçe'ye de son döneminde bir ivme vermesi gerekiyordu, verdi o ivmeyi, görevini yaptı ve kenara çekildi."

'Jorge Jesus'un gündelik davranışları bile...'

"Federasyona yapılan saldırıdan sonra düzenlenen destek toplantısında Jesus'la konuştum. Ben de anlattım ona Fenerbahçe altyapısında antrenörlüğe başladığımı, çok keyifli bir sohbetimiz oldu. Gündelik davranışından dahi bir şeyler öğreneceğiniz bir teknik adam."

'Bulunduğumuz yerlerin haklarını verelim'

"Futbol ailesine bir mesajım var. Bizler; teknik adamlar ve futbolcular olarak şanslı insanlarız. Milyonlarca insan ekonomik kaygılardan sebep hayalini kurduğu hayatı yaşayamıyorlar, hayali olan işi yapamıyorlar. Belli yeteneklerimiz var ama şanslı olduğumuzu unutmamamız gerekiyor ve bulunduğumuz yerin hakkını vermemiz, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Türk futbolu dışardan pek çok zaman eleştirildiği kadar kötü değil, oyun kalitemiz her geçen gün artıyor. Zihinsel olarak yeni kuşak olan teknik adamların ligimize verdiği oyun kültürü artıp, derinleştikçe ligimiz daha çok izlenebilir hale geliyor. Öncelikle futboldan keyif alalım."

FANATİK ÖZEL / Süleyman Hatısaru - Atalay Özçelikli