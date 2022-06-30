Süper Lig ’e çıkış hikayelerine değinen Korkmaz; “Ligin ilk yarısı biterken bir çıkış yakaladık. İkinci yarıda da uzun bir süre bu çıkışımız devam etti. Üst üste galibiyetler aldık. İlk iki için yarış kızıştığı dönemde bir düşüş yaşadık. Bunun mental bir düşüş olduğunu oyunculara anlattık. Eyüpspor maçından sonra play off’u garantiledik ve kalan maçlarda play off’ta oynayacağımız oyunu denedik. Hazırlığımız iyi olduğu için Süper Lig’e çıkan takım biz olduk.” diye konuştu.

Osman Zeki Korkmaz şunları söyledi:

“Antrenman ve maçtaki atletik kapasitemiz Süper Lig’e yakın seviyede. Oyun hızımızı da sürekli hale getirebilmeyi hedefliyoruz. Bunun için de kadroya bazı tecrübeli oyuncuları katmak istiyoruz. Denk bütçeli bir takımız ve bunu koruyarak devam edeceğiz. Yüksek potansiyelli genç oyuncuları ya da büyük takımlardan oyuncu kiralayarak transferde ilerlemeyi düşünüyoruz. Kaleci ile beraber 7 oyuncu almayı düşünüyoruz. 5 yıllık sözleşmem vardı. Ama ben başkanımıza ‘2 Sene içinde Süper Lig’e çıkaramazsam bırakırım’ demiştim. Hedefimizi başardık. Süper Lig’de de ilk hedefimiz pozitif futbol oynatmak. Bize dışarıdan bakılan yerin çok daha üzerinde ligi bitireceğiz. Süper Lig’de kalıcı olacak bir takım olacağız.”