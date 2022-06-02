Sezonun finali geldi çattı, Profesyonel liglerdeki son maç bugün oynandı. Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yarı finalde Eyüpspor’u saf dışı bırakan Ban Ban ile Erzurumspor’u eleyerek finale çıkan Boğalar’ın kapışması, Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig ’e yükselen 3. takımı belirledi.

Kocaeli'de oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği final nefes kesti. İlk 15 dakika Bandırma baskısı, sonrasında ise İstanbulspor üstünlüğüyle geçen ilk yarının son anlarında art arda goller geldi. 33'te İbrahim Yılmaz, Ethemi'nin ortasında kafayı vurdu, Boğalar'ı 1-0 öne geçirdi. 45+3'te Keny penaltıdan Bandırma'ya beraberliği getirdi. Tam 'İlk yarı bitti' denirken, 45+8'de bu kez İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz penaltıdan fileleri sarstı ve ilk 45'in sonucunu belirledi: 2-1.

İkinci devrede de tempo hayli yüksekti. 66'da Alpay Koldaş ağları havalandırdı fakat pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Mücadelenin kalan dakikalarında karşılıklı ataklar olsa da karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı ve İstanbulspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu! Boğalar 17 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı, final mücadelesi başladı!

10' Mücadelenin ilk 10 dakikası yüksek tempoda geçse de iki kalede de tehlikeli atak yaşanmadı.

14' Caner derin oynadı, Keny sol çaprazdan vurdu, Alperen kornere çeldi.

15' İstanbulspor kontraya çıktı, Rroca sağ kanattan Ethemi'ye derinlemesine pas verdi. Ethemi sağ çaprazdan uzak köşeye şansını denedi, Gökhan başarılı.

16' İstanbulspor atağında savunma topu uzaklaştıramadı, Ethemi sağ direk dibine ayağının dışıyla vurdu ancak kaleci Gökhan gole izin vermiyor.

19' Keny ceza yayının hemen gerisinden beklenmedik bir şut çıkardı, Alperen kurtardı.

GOL!

33' Ethemi topu çizgiden çevirdi, sol kanattan ceza alanı içine bakarak bir orta kesti, İbrahim Yılmaz bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve İstanbulspor'u finalde 1-0 öne geçirdi...

BERABERLİK GOLÜNE ÇOK YAKLAŞTILAR!

38' Bandırma atağında Keny savunmanın arasına daldı ve bir anda kalec iAlperen'le karşı karşıya kaldı. Ayağından aştığı top Alperen'den yine kendisine çarpıp yandan dışarı gitti.

45' İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

VAR'A GİTTİ!

45' Bandırmaspor atağında sağ kanattan ceza alanı içine orta yapıldı, Oğuzhan, Lokman'a dirseğiyle müdahalede bulundu. VAR, hakem Halil Umut Meler'e 'Pozisyonu izlemelisin' tavsiyesinde bulundu.

PENALTI!

45+2' Meler pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

45+3' Topun başına geçen Keny penaltıda hata yapmadı ve fileleri sarstı: Skor şimdi 1-1!

MELER YİNE VAR'A GİDİYOR!

45+5' Bandırmasporlu Lokman ceza alanı içine doğru kullanılan serbest vuruşta rakibini düşürdü, VAR yine Meler'e 'Pozisyonu izlemelisin' dedi, Meler, VAR'a gitti.

BİR PENALTI DAHA!

45+7' Meler pozisyonu izledi ve yine penaltıyı verdi.

GOL!

45+8' İbrahim Yılmaz topu ve kaleci Gökhan'ı ters köşelere yolluyor. Sarı-Siyahlılar 2-1 önde...

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

66' Beykan, Alpay'ı gördü, Alpay sağ ayağının dışıyla yakın köşeye vurdu ve fileleri sarstı. Maça beraberlik geliyor...

GOL İPTAL!

68' VAR yine öneride bulundu, pozisyonu monitörden izleyen Halil Umut Meler gol öncesinde Beykan'ın faul yaptığını belirtti ve golü iptal etti.

83' Keny sağ çaprazdaki Beykan'a yolladı topu, Beykan uzak köşeyi düşündü fakat çerçeveyi bulamadı.

90' Mücadelenin sonuna +6 ekleniyor.

..Ve karşılaşma sona erdi! İstanbulspor, Ankaragücü ile Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e çıkan 3. ve son takım oluyor!

Bandırmaspor - İstanbulspor 11'ler:

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Kerim, Levent, Keny.

İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Valon, İbrahim.







