İstanbulspor seriye bağladı

Geçen hafta Altay galibiyeti ile siftah yapan İstanbulspor, Ümraniyespor'a deplasmanda acımadı: 1-3. Konuk ekipte 21'de Rosa'nın pasında sol kanatta hareketlenen Eslem'in ceza alanına girerek içeriye çevirdiği topta Diouf, takımını öne geçiren golü attı: 0-1. 59'da Issah'ın pasında topu alan Levent'in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Göktuğ iki hamlede kontrol etti. 64'te. Alaaddin'in sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada arka tarafta kendini unutturan Gökhan Süzen'in kayarak yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-1.

Uygar skoru belirledi

73'te Ali Yaşar'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2. 88'de Ali Dere'nin pasıyla sağ kanatta hareketlenen Abazaj pasını kale önündeki Uygar'a aktardı. Oyuna bir dakika önce giren Uygar, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 1-3.