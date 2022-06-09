Süper Lig 'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İstanbulspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Süper Lig'e yükseldiğimiz 2021-2022 sezonunun sona ermesinin ardından Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile kulübümüz 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz "Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda sürekli arkamızda olan ve bizi destekleyen Başkanımız Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum..."