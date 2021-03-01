Üst üste aldığı 3 yenilginin ardından geçen hafta Akhisar'ı deviren İstanbulspor'un son kurbanı Eskişehirspor oldu. Sarı-Siyahlılar, ligde son sırada yer alan rakibini 3-0 devirdi. 9'da İbrahim Yılmaz ile öne geçen konuk ekip, 26'da Mehmet Yeşil ile devrenin skorunu belirledi: 0-2. 65'te Onur Ergün, penaltıdan kaydettiği gol ile maçta son sözü söyledi: 0-3. Yeniden yükselişe geçen İstanbulspor, 2. sıradaki Samsun ile arasındaki puan farkını 4 puana indirdi. Es Es ise ligin dibinde yer aldı.