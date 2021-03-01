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İstanbulspor Eskişehirspor'u rahat geçti

İlk 2 yolunda iddiasını sürdürmek isteyen İstanbulspor, Eskişehir karşısında net bir galibiyet aldı. Sarı-Siyahlılar, deplasmanda rakibini 3-0 devirdi.

01 Mart 2021, Pazartesi 00:27 Son Güncelleme:
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İstanbulspor Eskişehirspor'u rahat geçti

Üst üste aldığı 3 yenilginin ardından geçen hafta Akhisar'ı deviren İstanbulspor'un son kurbanı Eskişehirspor oldu. Sarı-Siyahlılar, ligde son sırada yer alan rakibini 3-0 devirdi. 9'da İbrahim Yılmaz ile öne geçen konuk ekip, 26'da Mehmet Yeşil ile devrenin skorunu belirledi: 0-2. 65'te Onur Ergün, penaltıdan kaydettiği gol ile maçta son sözü söyledi: 0-3. Yeniden yükselişe geçen İstanbulspor, 2. sıradaki Samsun ile arasındaki puan farkını 4 puana indirdi. Es Es ise ligin dibinde yer aldı.

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