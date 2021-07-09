İstanbulspor efsaneleri bir araya geldi

Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Cemil Turan ve Alpaslan Eratlı için özel hazırlanan belgeselin ön gösteriminin yapıldığı etkinlikte, İstanbulspor A.Ş. Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Beşiktaş Eski Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Cemil Turan, Alpaslan Eratlı, Yılmaz Urul, Günay Yavaş, Nejat Yavuz Bentürk ve Zorbay Kalkan gibi birçok isim yer aldı. İstanbulspor'un yöneticileri ve Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan futbolcuların yer aldığı etkinlikte, sarı-siyahlı camia birlik mesajı verdi. Misafirler, Türk futbolunun iki efsane ismi Cemil Turan ve Alpaslan Eratlı için hazırlanan özel belgeselin ön gösteriminin yapıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşadı. Pandemi dolayısıyla bir süredir bir araya gelemeyen sarı-siyahlı camia keyifli dakikalar geçirdi.

CEMİL TURAN: BİR ARAYA GELİNCE GÖZLERİMİZ PARLIYOR

Fenerbahçe ve İstanbulspor'da oynadığı futbol ile Türk futbolunun efsaneleri arasında yer alan Cemil Turan, "Bu tür etkinliklere mümkün olduğu kadar katılmaya özen gösteriyorum. İstanbulsporlular olarak birbirimizi tam manasıyla abi-kardeş olarak görüyoruz. Zaten bir araya gelince hepimizin gözleri parlıyor. İstanbulsporlu camianın birlik ve beraberliğini her zaman korumalıyız. Böyle bir belgeselde emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İstanbulspor camiası içerisinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Alpaslan Eratlı, "Bu ön gösterimle maziye bir yolculuk yaptık. Hem Fenerbahçe hem de İstanbulspor'daki başarıları bir kez daha yaşamış oldum. Her zaman birlik ve beraberliğiyle de konuşulan İstanbulspor camiasının içerisinde yer almaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

MUSTAFA YURTTAŞ: YENİ NESLİN BU İKİ EFSANEYİ TANIYARAK BÜYÜMESİNİ İSTİYORUZ

İstanbulsporlular Derneği Başkanı Mustafa Yurttaş ise, "Sarı-siyahlı camiada aidiyet duygusu ile birbirine bağlılık hiçbir kulüpte olmadığı kadar güçlü. İstanbulspor'a emek vermiş efsane futbolcular ve yöneticiler bugün bir araya geldik. Türk sporunun yaşayan, İstanbulspor'da forma giymiş efsaneleri Cemil Turan ve Alpaslan Eratlı için özel bir belgesel hazırladık. Yeni neslin de bu iki efsaneyi tanıyarak büyümesini istiyoruz. Yakında televizyon ekranlarından ve derneğimizin sosyal medya kanalından bu belgeselleri herkes izleyebilecek. İlerleyen süreçte de bir diğer efsanemiz Yılmaz Urul ile ilgili bir belgesel hazırlığımız olacak" şeklinde konuştu.

DHA