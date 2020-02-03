İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor maç sonucu: 2-1

Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen İstanbulspor ile Play- Off ile farkın açılmasını engellemek isteyen Ümraniyespor, haftanın kapanış maçında karşılaştı. İlk yarı golsüz biterken, 53’te İbrahim’in pasında Issah, dengeyi bozdu: 1-0. Ev sahibi, 73’te Cajic ile farkı 2’ye çıkardı: 2-0. 90+3’te topla buluşan Glumac’ın golü, Ümraniye adına geri dönüş için yeterli olmadı: 2-1.

İkinci yarı başında göreve gelen Fatih Tekke yönetiminde ilk galibiyetini alan İstanbulspor, 4 maç sonra kazandı, düşme hattıyla farkı 6 puana çıkardı. Son 5 maçta 4. yenilgisini alan konuk ekip ise averajla Play-Off’un dışında kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Kağan Miray Barış (Dk. 63 Eslem Öztürk), Issah, Ali Dere (Dk. 75 Muhamed Enes Durmuş), Cajic, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Diouf)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Muhammed Gönülaçar, Fıratcan Üzüm, Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 56 Bahadır Taşdelen), Mujan (Dk. 45 Gomis), Gimbert (Dk. 75 Mücahit Can Akçay)

Goller: Dk. 53 Issah, Dk. 84 Cajic (İstanbulspor), 90 3 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 36 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 50 Akabueze, Dk. 80 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)