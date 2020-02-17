İstanbulspor, Balıkesirspor’u sahadan sildi: 0-5

TFF 1. Lig’in 22. haftasında pazar seansının son maçında İstanbulspor, deplasmanda Balıkesirspor ile kozlarını paylaştı. Maç başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Sarı- Siyahlı ekip, rakibini adeta sahadan sildi: 5-0. Fatih Tekke’nin öğrencileri, 15’te Onur Ergün ile perdeyi açtı: 1-0. İlk yarının son anlarında ise aynı zamanda mücadeleyi 2 asist ile noktalayan Papa Diouf, farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

İstanbulspor hız kesmedi, 54’te sahnede olan isim Kamal Issah’tı: 3-0. 63. dakikada ise Aldin Cajic, farkı 4’e çıkardı, 90’da İbrahim, penaltıdan skoru ilan etti: 5-0. Fatih Tekke’nin ekibi, bu sonucun ardından galibiyet serisini de 2 maça çıkarak 13. sıraya yerleşti. Kırmızı-Beyazlılar ise Play-Off potasına yaklaşma fırsatını kaçırdı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Otoo ), Cenk Güvenç, Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Aly Malle (Dk. 74 Andusic), Kethevoama (Dk. 80 Okan Kaplan ), Rahmi Anıl Başaran

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 73 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere (Dk. 67 Muhammed Enes Durmuş), Cajic, Diouf (Dk. 78 İbrahim Yılmaz), Melih Kabasakal

Goller: Dk. 14 Onur Ergün, Dk. 45 Diouf, Dk. 54 Issah, Dk. 62 Cajic, Dk. 89 İbrahim Yılmaz (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Kırmızı Kart: Dk. 54 Cenk Güvenç

Sarı Kartlar: Dk. 10 Aly Malle, Dk. 14 Abdülkadir Kayalı, Dk. 52 Yusuf Şimşek (Teknik direktör), Dk. 54 Vukovic, Dk. 64 Berat Aydoğdu, Dk. 83 Okan Kaplan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 12 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)