İstanbulspor - Akhisarspor maç sonucu: 2-2
TFF 1. Lig'de 6. haftaya lider giren İstanbulspor, kendi sahasında Akhisarspor ile 2-2 berabere kalarak zirveyi kaybetti. Son dakikaya 2-0 geride giren İstanbul ekibi, 90 ve 90+6'da bulduğu gollerle maçtan puanla ayrılmayı başardı.
TFF 1. Lig'in iddialı iki ekibi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor, Cem Kavçak'ın ekibi Akhisarspor'u ağırladı. Maçta son dakikaya 2-0 geride giren İstanbulspor, 90 ve 90+6'da attığı gollerle maçtan puanla ayrıldı.
Deplasman ekibi Akhisarspor'da Irfan Hadzic, 9 ve 43'te attığı gollerle takımının ilk yarıyı 2-0 önde kapamasını sağladı.
Maçta oyun olarak üstün olan ve baskı kuran taraf İstanbulspor, son dakikaya 2 farkla geride girmesine rağmen Papa Diouf (90') ve İbrahim Yılmaz'ın (90+6') golleriyle karşılaşmadan berabere ayrıldı: 2-2.
İstanbulspor bu sonuçla 13, Akhisarspor ise 6 puana yükseldi. Lider Tuzlaspor'un ise 14 puanı bulunuyor.