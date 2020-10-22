İstanbulspor - Akhisarspor maç sonucu: 2-2

TFF 1. Lig'in iddialı iki ekibi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor, Cem Kavçak'ın ekibi Akhisarspor'u ağırladı. Maçta son dakikaya 2-0 geride giren İstanbulspor, 90 ve 90+6'da attığı gollerle maçtan puanla ayrıldı.

Deplasman ekibi Akhisarspor'da Irfan Hadzic, 9 ve 43'te attığı gollerle takımının ilk yarıyı 2-0 önde kapamasını sağladı.

Maçta oyun olarak üstün olan ve baskı kuran taraf İstanbulspor, son dakikaya 2 farkla geride girmesine rağmen Papa Diouf (90') ve İbrahim Yılmaz'ın (90+6') golleriyle karşılaşmadan berabere ayrıldı: 2-2.

İstanbulspor bu sonuçla 13, Akhisarspor ise 6 puana yükseldi. Lider Tuzlaspor'un ise 14 puanı bulunuyor.