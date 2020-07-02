İstanbulspor - Akhisarspor maç sonucu: 0 - 1

TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi yapan Akhisarspor, deplasmanda İstanbulspor engelini tek golle aştı ve takibini sürdürdü. Yılmaz Vural'ın ekibi böylece puanını 51 yaptı ve 5.sırada haftayı kapattı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tedavisi tamamlanan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, iki maç aradan sonra takımının başında sahaya çıktı

Maçtan dakikalar

16. dakikada Uygar’ın orta sahadan verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Kağan’ın şutunu kaleci Lukac oyun alanı içine çeldi.

37. dakikada sağ tarafta topla buluşan Kağan’ın ceza sahası içi yerden verdiği pasta İbrahim’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammed Enes’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kağan’ın sert şutunda meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali Kaan’ın yerden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç

İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Rıdvan Şimşek, Alperen Mehmet Çaylak (Dk. 55 Zafer Şensoy), Kağan Bağış, Eslem Öztürk (Dk. 87 Erdem Şen), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 67 Cajic), Uygar Mert Zeybek (Dk. 88 Emir Gökçe), Egehan Gök, İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Diouf)

Akhisarspor: Lukac, Cocalic, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Dk. 58 Aykut Çeviker), Onur Ayık (Dk. 71 Burhan Eşer), Bjarnason (Dk. 70 Eray Ataseven), Erhan Çelenk, Hadzic (Dk. 58 Ali Kaan Güneren), Cikalleshi (Dk. 76 Bertuğ Bayar)

Gol: Dk. 83 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor)

Sarı kart: Dk. 74 Lukac (Akhisarspor)