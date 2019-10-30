İstanbulspor: 5 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği TFF 3. Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor’u uzatmalarda 5-2’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükselmiş oldu.

30 Ekim 2019, Çarşamba 16:48
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İstanbulspor: 5 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2

Maçtan dakikalar

26. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Allahyar’ın kaleci Ramazan’ı geçerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

44. dakikada ceza yayı önünden Kayhan Ardıç'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

65. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Zafer’in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Mehmet Yeşil’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hasan Demir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

101. dakikada sağ taraftan Kağan Miray Bağış’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Papa’nın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

113. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Kağan Miray Bağış topla buluştu. Kağan Miray, ceza sahası içinde bulunan Muhsin’e pasını aktardı. Muhsin’in kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-2

119. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Papa’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2

İHA

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