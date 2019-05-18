İstanbulspor: 2 - Abalı Denizlispor: 5

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında İstanbulspor, sahasında Abalı Denizlispor’a 5-2’lik skorla mağlup oldu.

18 Mayıs 2019, Cumartesi 18:33
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İstanbulspor: 2 - Abalı Denizlispor: 5

Maçtan dakikalar 

8. dakikada sağ taraftan Burak Altıparmak’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Kehinde’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 

14. dakikada sağ taraftan Muhammed Enes Durmuş’un ortasını kaleci Asil Kaan Güler çeldi. Kaleciden dönen topu kale önünde bulan Ali Dere’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1 

38. dakikada Kehinde’nin ceza sahası içinde yerde kalması sonucu hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.. 

39. dakikada Aissati’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-2 

74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Ziya Alkurt’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu.1-3 

80. dakikada savunmadan atılan uzun pasla ceza sahası içine giren Aissati'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4 

88. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ziya Alkurt'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5 

90+2. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-5 

İHA

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