İstanbulspor: 2 - Abalı Denizlispor: 5

Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ taraftan Burak Altıparmak’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Kehinde’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
14. dakikada sağ taraftan Muhammed Enes Durmuş’un ortasını kaleci Asil Kaan Güler çeldi. Kaleciden dönen topu kale önünde bulan Ali Dere’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
38. dakikada Kehinde’nin ceza sahası içinde yerde kalması sonucu hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi..
39. dakikada Aissati’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-2
74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Ziya Alkurt’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu.1-3
80. dakikada savunmadan atılan uzun pasla ceza sahası içine giren Aissati'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4
88. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ziya Alkurt'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5
90+2. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-5
İHA