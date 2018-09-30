İstanbulspor: 1 - Boluspor: 3

Maçtan dakikalar
4. dakikada sol kanatta topla buluşan Yusuf’un ceza sahası içine verdiği pasta Akabueze’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
7. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Wellington’un şutunu kale çizgisinden savunma çıkardı.
10. dakikada Uğur’un pasında ceza sahası yayında topla buluşan Ümit’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
16. dakikada Muhsin’in ortasında ceza sahası içinde İbrahim’in kafa vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı.
42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Melih’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
56. dakikada orta sahada topu alan İbrahim’in verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Cajic’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Melih’in ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Umut’un şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Abdullah Bora Özkara xx, Gökmen Baltacı xx
İstanbulspor: Umut Kaya xx, Muhsin Yıldırım, Mehmet Yeşil xx, Wellington xx, Murat Duruer xx, Arif Morkaya xx (Muhammed Demirci dk. 56 x), Cajic xx, Bauque xx (Mohammed Sammed dk. 46 x), Onur Ergün xx, Barış Örücü xx (Perovic dk. 72 x), İbrahim Yılmaz xx
Yedekler: Alperen, Ali Dere, Tuncer, Ali Kurt
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Uğur Akdemir xx (Hayrullah dk. 54 x), Diarra xx, Ümit Kurt xxx, Ufuk Budak xx, İshak Çakmak xx, Yusuf Emre Gültekin xx, Melih Okutan xx, Akabueze xxx, Mustafa Durak xx, (Umut dk. 62 x) Özgürcan Özcan xx (Etoundi dk. 89 ?)
Yedekler: Gökhan, İsmail, Dimov, Burak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Akabueze (dk. 4), Ümit (dk 10), Melih (dk. 42) (Boluspor) Cajic (dk. 56) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Muhsin Yıldırım, Murat, Mehmet (İstanbulspor) Melih, Diarra, Uğur, Umut (Boluspor)