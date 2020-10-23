İstanbullular bu hafta sonu spora doyacak

24 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan Tarihi Yarımada Bisiklet Turu ile sporcular İstanbul’un tarih kokan caddelerinde pedallama şansını yakalayacak. Sembolik olarak 10 TL ücret karşılığında 18-64 yaş arası bisiklete binebilen herkesin kayıt olduğu tur, hafta sonunda spor yapmak isteyen İstanbullulara imkân sağlayacak.

Tarih İle İç İçe Bisiklet Turu

Tarihi Yarımada Bisiklet turu, Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi İspark alanı arkasında bulunan İBB İstanbul Bisiklet Evi önünden 24 Ekim Cumartesi saat 09.00’da start alacak. Bisiklet Turu Yenikapı’dan sahil yolunu takip ederek sırasıyla Kumkapı, Çatladıkapı Geçidi, Sirkeci, Eminönü, Unkapanı istikametinden Balat’a kadar devam edecek. Balat’tan dönüş yapan sporculara geldikleri yönün ters istikametinde Gülhane Parkı sahil girişine kadar gelerek buradan Gülhane Parkı Tramvay Çıkışı, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Küçük Ayasofya Caddesi, Aksakal Sokak, Kennedy Caddesi, Çatladı Kapı ve Kumkapı istikametini takip ederek başlangıç noktası olan Yenikapı’da sona erecek.

Bağdat Caddesinde 400 İstanbullu

‘İstanbul’u Koşuyorum’ etkinliklerinin bu yılki üçüncü yarışı olan ve kontenjan sınırı hızla dolup kapanan Caddebostan Etabı Gazi Koşusu 25 Ekim Pazar günü, tüm pandemi tedbirleri alınarak 400 İstanbullunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Alınan pandemi önlemleri kapsamında; başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısı ile 3’er kişi 5 saniye arayla start alacak. Bekleme alanındaki düzenlemelerle sosyal mesafe kurallarına uygun ortam oluşturularak sporcuların güvenli bir ortamda yarışı tamamlamaları sağlanacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek yarışta sporcular, başlangıç alanına HES kodlarını göstererek girebilecek ve etkinlik alanına girişten itibaren start verilene kadar maske takmaları zorunlu olacak. Yarış esnasında sporcuların maskelerini çıkarmalarına müsaade edilecek ve bitiş noktasına vardıklarında sporculara maske verilecek.

Elektronik zamanlama çipleri ile yarış derecelerinin ölçüleceği “İstanbul’u Koşuyorum” Caddebostan Etabı Gazi Koşusu’nda Genel Klasmanda kadınlar ve erkeklerde 1.’ye 1.000 TL, 2.’ye 750 TL ve 3.’ye 500 TL para ödülü verilecek.

10 kilometrelik parkurda koşulacak

Isınma hareketleriyle başlayacak olan etkinlikte sporcular, Caddebostan parkında başlayacak, Turab sokaktan dönüş yaparak Bağdat Caddesi’nden geçecek. Ardından Kızıltoprak’tan tekrar dönerek sahil yolundan devam edecek olan yarış başladığı yerde son bulacak.

Yıl boyunca devam ediyor

Bu yılki 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi, biri özel etap olmak üzere 4 etaptan oluşuyor. "İstanbul'u Koşuyorum" 5. sezonun ilk yarışı Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile mart ayında gerçekleştirilmişti. Caddebostan Etabı Gazi Koşusu sonrası yarışlar, serinin son ayağı olan Üsküdar Etabı ile son bulacak.

'İstanbul'u Koşuyorum' projesi, başta N Kolay İstanbul Maratonu ve N Kolay İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere; Türkiye'deki yol yarışlarına katılımı teşvik etmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmek amacıyla 2016 yılında hayata geçirildi.

Bilgi için:

Spor İstanbul Basın Müşavirliği / 0549 806 58 28 / basin@spor.istanbul

‘İstanbul’u Koşuyorum’ Caddebostan Etabı Kit Dağıtım

TARİH : 24 Ekim 2020, Cumartesi

YER : Caddebostan Etabı Etkinlik Alanı

SAAT : 10.00 – 18.00

TARİHİ YARIMADA BİSİKLET TURU PROGRAMI

TARİH : 24 Ekim 2020, Cumartesi

YER : Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi İspark alanı arkası, İBB İstanbul Bisiklet Evi

SAAT : 09.00 – 11.30

‘İSTANBUL’U KOŞUYORUM’ CADDEBOSTAN ETABI GAZİ KOŞUSU PROGRAMI

TARİH : 25 Ekim 2020, Pazar

YER : Caddebostan Etabı Etkinlik Alanı

SAAT : 09.00 – 11.00