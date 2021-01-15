İstanbul'da toplu taşımada HES kodu kullanma zorunluluğu uygulaması bugün 15 Ocak itibarı ile başladı. İstanbulkartları ile HES kodunu eşleştirmeyenler, toplu ulaşımdan bugün itibariyle faydalanamıyor. İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bugüne kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak. Risk altında olan vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak. İnternetten akbile HES kodu yükleme sırasında çeşitli hatalar ile karşılaşanlar ise İstanbulkart noktalarından bu işlemlerini tamamladı. Buna karşın, henüz ilgili işlemlerini yapamayanlar da bulunuyor. Öte yandan; İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekiler toplu taşıma araçlarına binemeyecek.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl ve nereden yapılır?

İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodunuzun bulunması gerekiyor. Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

İstanbulkartınıza hes kodu eklemek için öncelikle 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresine girmeniz gerekiyor. Ardından İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için bilgileri doldurarak 'Kaydet' butonuna tıklayınız.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

İstanbulkart HES kodu eşleştirme için son gün ne zaman?

Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart’ları kişiselleştirilecek. İstanbulkart - HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bugüne kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak.

İstanbulkart HES kodu eklemek için istenen bilgiler

TC Kimlik Numarası

Ad

Soyad

Doğum Tarihi

Mail Adresi

Kart Numarası

Telefon Numarası

Hes Kodu

İstanbulkart kullanmak için HES kodu zorunlu mu?

İstanbulkarta hes kodu ekleme işlemi zorunlu. Aksi takdirde toplu taşıma kullanamazsınız.

İstanbulkart HES kodu kontrolü nasıl yapılır?

İstanbulkartınıza hes kodu yüklediyseniz ve bunun kontrolünü sağlamak istiyorsanız aynı link üzerinden bilgilerinizi girerek aynı kart numarasına onay vermediği taktirde İstanbulkartınza hes kodu yüklendiğinden emin olabilirsiniz. Her kart bir kez onay işleminden geçer. Hiç onay almayan kartların yetkili yerlere müracaat etmeleri gerekir.