İstanbul’dan zirveye uçuş!

Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor’u mağlup ederek moral bulan Beşiktaş’ta moraller yerine geldi. UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Braga’ya konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma sonrasında geçiş yapacakları lig için şimdiden fikstür hesaplarına başladı. Lider Alanyaspor’la olan puan farkını 4’e indiren Kara Kartal, ilk yarıda kalan 7 maçın 6’sını İstanbul’da oynayacak. Bu hafta sonunda Denizlispor’u konuk edecek olan Beşiktaş, ilk yarının kalan 7 haftasında yalnızca 1 kez İstanbul dışına çıkacak. 11. haftada Denizlispor’la karşılaştıktan sonra 12. haftada Konyaspor deplasmanına gidecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin ardından İstanbul’dan ayrılmayacak.

Aralık ayında dışarı çıkmıyor

Kalan 7 maçın 4’ünü iç sahada, 3’ünü ise deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş, Konyaspor maçının ardından iç sahada Kayserispor’la karşılaşıp ardından Kasımpaşa’ya konuk olacak. Bu mücadelenin ardından ligin flaş ekiplerinden Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak olar Kara Kartal, bir sonraki hafta ise derbide Fenerbahçe’nin misafiri olacak. Beşiktaş, ilk yarının son maçında ise sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 23 Kasım tarihinde Konyaspor’la karşılaştıktan sonra İstanbul’a dönecek olan Beşiktaş, Aralık ayı boyunca İstanbul dışında lig maçına çıkmayacak. Aralık’ta Anadolu deplasmanında gitmeyecek olan Kara Kartal’da teknik heyet, olumsuz hava koşullarından dolayı takımın etkilenmeyecek olmasından da memnun... Siyah-Beyazlılar, 7 maçtan da en az kayıpla ayrılıp devreyi liderlik koltuğunda tamamlamayı amaçlıyor.