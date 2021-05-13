UEFA, daha önce İstanbul'da oynanmasını planladığı Şampiyonlar Ligi finalini koronavirüs nedeniyle Portekiz'in Porto şehrine verdi. Buna göre Manchester City ile Chelsea arasındaki final mücadelesi 29 Mayıs Cumartesi günü Porto'daki Estadio do Dragao Stadı'nda oynanacak.

Ayrıca, daha önce 4'er bin olarak açıklanan taraftar sayısı da her takımdan 6 bin olmak üzere 12 bine çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Ceferin, "İngiliz hükümetinin, Türkiye'yi seyahat için kırmızı listeye alma kararının iyi niyetle ve vatandaşlarını virüsün yayılmasından korumanın en iyi yolu olduğu için anlayışla karşılıyoruz. Türkiye yıllar boyunca birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarı ile ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir bir ortağı olmuştur" ifadelerini kullandı.









Geçtiğimiz sezon da Lizbon'a verilmişti

Şampiyonlar Ligi finalinin geçtiğimiz sezon da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilmiş. Ancak koronavirüs nedeniyle formatı değiştirilen ve 8'li final adı altında tek maç üzerinden oynanan turnuva, salgın nedeniyle İstanbul'dan alınıp Portekiz'in Lizbon şehrine verilmişti.