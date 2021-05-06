Normal şartlar altında Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 finalinin İstanbul'da oynanması bekleniyordu ancak olmadı. Dönemin koronavirüs şartları sebebi nedeniyle UEFA, organizasyonu Portekiz'in Lizbon kentine verdi. Bu gelişmeler sonrasında da ülkemizin bu yıl dev finale ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda finale yaklaşık 3.5 hafta kala flaş bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek olan finale 25 bin taraftarın alınacağı açıklandı. Ayrıca finalist takımların her birine 4 bin bilet dağılatacağı belirtildi.

İlk finalist City

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçında önceki gün Manchester City, PSG'yi ağırladı. İlk maçı 2-0 kazanan İngiliz ekibi, rövanşta da sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Mavililer, bu sonucun ardından adını Devler Ligi finaline yazdırdı. Bu arada City, tarihinde ilk kez Kupa 1'de finale çıkma başarısı gösterdi. (Not: Chelsea-Real Madrid maçı oynandığı sırada gazete baskıya girmişti.)