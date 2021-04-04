Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, bugün gerçekleştirilecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda üst düzey atletlerin yarışacağını söyledi.

"Türkiye atletizm tarihinde bu kadar yıldız atletin koştuğu ilk yol koşusu olacak. Bu da maratonun ve İstanbul’un dünyada daha fazla konuşulacağı anlamına geldiği için mutluyuz" diyen Onur ayrıca "Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni Kenyalı Kibiwott Kandie ile rekoru elinden aldığı vatandaşı Geoffrey Kamworor, İstanbul Yarı Maratonu rekorunu elinde bulunduran Etiyopyalı Amdework Walelegn, kadınlarda maraton dünya rekortmeni Kenyalı Brigid Kosgei, yarı maraton dünya rekortmeni Kenyalı Peres Jepchirchir, İstanbul Yarı Maratonu ve İstanbul Maratonu rekorlarının sahibi Kenyalı Ruth Chepngetich gibi elit atletler yer alacak. Organizasyon büyük çekişmeye sahne olacak" açıklamasını yaptı.