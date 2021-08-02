İstanbul’da yapılması planlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası’nın, Valiliğin ormanlık alanlarda aldığı tedbirler kapsamında ertelendiği açıklandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin almış olduğu 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında "Ormanlık Alanlara Girmenin Yasaklanması" kararından dolayı 7-8 Ağustos tarihlerinde İstanbul-Polonezköy’de yapılması planlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.