İstanbul’da ralli şöleni

Eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 19 Mayıs etkinlikleri arasında yer alan Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi ile Türkiye’nin tanıtımını yaptı. Dolmabahçe Sarayı’nın önünde başlayan yarışın startını Bakan Kasapoğlu verdi. İki yarışçı, İstanbul’un tarihi yerlerinden Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat’tan geçtikten sonra Taksim Meydanı’nda turlarını tamamladı. Yarış televizyondan canlı olarak yayınlandı. Organizasyonun sonunda Taksim’deki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.