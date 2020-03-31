Galatasaray, 1993-94 sezonuyla birlikte tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başarmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, bu yolda ilk eleme turunda İrlanda ekibi Cork City ile eşleşmişti. Rakibini İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 1-0 mağlup eden Galatasaray, böylece ikinci eleme turuna kalmayı kalmıştı.

Sonraki turda Galatasaray'ın rakibi güçlü İngiliz ekibi Manchester United'dı. Temsilcimiz, deplasmanda rakibiyle 3-3 berabere kalarak önemli bir avantaj elde etmişti.

Manchester United, rövanş için İstanbul'a geldiği anda korkunç bir atmosferle karşı karşıyaydı.

İstanbul'daki maçın da özellikle son bölümleri büyük gerginliklere sahne oldu. Galatasaray, İstanbul'da aldığı 0-0'lık beraberlik ile adını tarihi şekilde Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

United'ın yıldızı Eric Cantona, maç boyunca Galatasaraylı oyuncuların kendilerini sık sık yere attıklarından dolayı sinirliydi.

90 dakikanın sonunda hakemin yanına doğru giden Cantona, hakem Kurt Röthlisberger tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Maçın sona ermesiyle Cantona ile takım arkadaşı Bryan Robson arasında ciddi bir tartışma yaşandı. Saha içinde başlayan gerginliği Tugay Kerimoğlu araya girerek engellemek istedi.

Fakat iki takım arkadaşı arasındaki tartışma, soyunma odası koridorlarında daha da şiddetlendi. Güvenlik güçleri olaya müdahale etmek durumunda kaldılar. Hatta Steve Bruce, "Koridorun sonunda soyunma odamız vardı ama ona ulaşamadan bir polis memurunun Eric Cantona'ya vurduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

Roy Keane de konuya ilişkin, "Eric, soyunma odasında adeta delirdi. Kendisine copla vuran polis memurunu bulmak için dışarı çıkmaya kararlıydı. Eric; büyük, güçlü bir adamdı. Ciddiydi. Onu öldüreceğini söylüyordu. Normalde ben kavgadan asla geri adım atmazdım ama buna ben bile hazır değildim. Çünkü dışarıda bir sürü Türk vardı!" ifadelerini kullanmıştı.

Sonrasında Cantona, "Beni en rahatsız eden şey bir polis tarafından bana vurulmasıydı. Bana arkadan vurdu. Bu bir skandal. Belki bir süre sonra yeniden karşılaşırız" ifadelerini kullandı.

Maç sonu hakeme ne dediği konusunda ise Cantona, "Sadece kötü bir hakem olduğunu söyledim" açıklamasını yapmıştır.

Manchester United, polisin Cantona'ya vurduğunun görüntü kaydını da aldığını belirtirken ilk kez de Eric Cantona'nın öfkeli mizacıyla karşı karşıya kalmışlardı.

Galatasaray, United'ı eledikten sonra sadece iki gruplu oynanan Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Monaco ve Spartak Moskova'nın yer aldığı A Grubu'nda mücadele etti. Temsilcimiz, Barcelona ve Spartak Moskova beraberlikleri ile grubu 2 puanla tamamladı.