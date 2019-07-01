Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, “Dorukhan bizim için çok kıymetli bir futbolcu. 8 milyon Euro’ya satamayız, 12 milyon Euro istiyoruz” dedi. Lazio’nun yarın yeni bir teklif sunması bekleniyor.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, yılın en pahalı transferlerinden birine imza atmak üzere... İtalya’nın Lazio Kulübü’nün sportif direktörü Igli Tare, Dorukhan için İstanbul’a geldi. İlk olarak futbolcunun menajeri Metin Korkmaz ile bir araya gelen Tare, daha sonra Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile görüştü. Tare, Güner’e scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Dorukhan hakkında olumlu rapor aldıklarını belirterek, bonservis için pazarlığa başladı.

Lazio Başkanı pazarlığa telefonla katıldı

Lazio Sportif Direktörü Tare ilk etapta 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Güner, A Milli Takım’da da oynayan Dorukhan’ın kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirtip, “O rakama satmamız mümkün değil. 12 milyon Euro istiyoruz” dedi. Tare bunun üzerine İtalya’daki Lazio Kulübü

Başkanı Claudio Lotito ile telefon görüşmesi yapıp durumu anlattı. Lotito’dan gelen, “Rakamı artır” talimatı sonrası 8 milyon Euro’ya yükselten Tare, yine olumsuz yanıt aldı. Ancak transferde kararlı olan Iglı Tare’nin, yarın yeni bir teklifle Beşiktaş yönetiminin karşısına çıkacağı belirtildi.

Kaynak: Hürriyet