İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da kar yağışıyla ilgili verilerini paylaştı. AKOM'un verilerine göre, kar yağışı neticesinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı. Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer'de 10-20 santim Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye'de 15-25 santim Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz, Karlıtepe gibi yüksek yerlerde 30-50 santimetre kar kalınlıkları ölçüldü.

YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında seyredecek." denildi.

200'DEN FAZLA AĞAÇ DEVRİLDİ

AKOM'un açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

"Aralarında, İBB İtfaiyesi, Yol Bakım, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta. İGDAŞ, Beyaz Masa, Park Bahçe'nin ve paydaşlarında bulunduğu toplam 27 birim AKOM'dan gelişmeleri yakından takip ediyor. AKOM'dan paylaşılan verilere göre şu zamana kadar şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde 218 ağaç ve direk devrilmesi, 7 çatı çökmesi olayları nedeniyle 106 araç hasar gördü. İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapıyor. Hazır bekletilen, kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul'da 4 bin 23 km'lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ve müdahale çalışmalarını yürütüyor. İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 5 bin 252 ton tuz, 7 ton da solüsyon döktü."

İSTANBUL'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, pazartesi ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ORHAN ŞEN: BUGÜN VE YARINA DİKKAT!

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, hava durumunu CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Normal bir hava durumu ile karşı karşıyayız. 15 gün önceki hava durumu anormaldi. İstanbul’un kışı Ocak-Şubat’ta yapar. Abartıldığı gibi de bir kar yağışı olmadı. Nedenlerinden bir tanesi sıcaklık çok eksi derecelere düşmedi. Şehir içinde 5-6 derecede kaldı. Alçak semtlerde 2-3 santimlik kar var. Yükseklerde 30 santimi geçen kar yağışları oldu. Daha fazla abartılmıştı biliyorsunuz.

Bu sistem baktıysanız güneyden, güneybatıdan geliyordu. Bugün döndü. 2000-3000 metre yükseklikte sistemde döndü ve kuzeyden gelmeye başladı. Kuzeyden gelmeye başlaması, şudur; İstanbul’da Marmara kuzey ve doğusunda kar yağışı artar bugün ve yarın. Sıcaklık da düşer. Bugünkü yağış biraz daha farklı olacak, yerde tutacak şekilde olacak. Biraz daha sevineceğiz. Bugün ve yarına dikkat etmemiz gerekiyor. Göl etkisi de yaparak. Karaya geldiğinde yağış fazlalaşır. Sistem doğuya kaydı biraz daha. Ordu’dan İzmir’e kadar bir çizgi çekin, Amasya falan da bu sisteme girdi. Doğu’ya kar yağışı gelmedi. Salı ve çarşamba günü de oraya gelecek. Çarşamba akşamı kar son. Perşembe günü hava ısınıyor. Cuma günü biraz daha soğuma var ama kar yapacak bir soğuma değil. Ondan sonraki 2-3 sonrasında ise bir kar yağışı görünmüyor."

Kaynak: Hürriyet