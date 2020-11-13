İstanbul Park, 2011'den bu yana ilk kez Formula 1'de yeniden sahneye çıkıyor. Türkiye Grand Prix'si öncesi ilk antrenman seansı geride kalırken en iyi derece 1:35.077 ile Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'den geldi.

İstanbul Park ilk etapta tüm sürücüler için zorlu bir deneyim yaşattı. Nitekim ilk olarak piste çıkan Valtteri Bottas, tahmin edilen tur sürelerinden yaklaşık 20 saniye daha yavaştı. Sürücüler ilk etapta pistin kısmen kayganlığı nedeniyle sıkıntılar yaşadılar. Seansın ilk bölümünde Ferrari pilotu Charles Leclerc'in pite giriş kısmındaki dubaya çarpması ile kırmızı bayrak devreye girdi.

En iyi derecenin sahibi olsa da ilk etapta Max Verstappen, "Buzun üstünde kullanmak gibi" yorumunu yaptı.

Pilotların piste alışması ile birlikte hızlanma başladı ve en iyi derece Alex Albon'dan gelmişti. Bitime 30 saniye kala takım arkadaşı Max Verstappen, 1:35.077 ile ilk seansı zirvede tamamladı. Merak edilen isimlerden Lewis Hamilton, süre bazında temiz bir tur testi tamamlamadı ve 15. sırada yer aldı.

İkinci antrenman seansı TSİ 15:00'da başlayacak.