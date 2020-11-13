13-14-15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliğini, 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek. Pandemi nedeniyle 'seyircisiz' düzenlenen F1 İstanbul için hazır olduklarını söyleyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak şunları söyledi: “Artık yarış için geri sayım başladı. Tüm dünyanın merakla takip ettiği F1 yarışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sıfır asfalt, sıfır pist harika bir yarış bekliyoruz. Pazar günü yağmur bekleniyor, sürprizler olabilir. İstanbul yarışının favorisi yok. Gelecek yıl da F1’i ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız”.

Yeni asfaltlanmış pist

15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan yarışın heyecanı bugün yapılacak olan antrenman turlarıyla başlıyor. Saat 11.00’deki antrenman 1 ve saat 15.00’teki olan antrenman 2, S Sport’ta canlı yayınlanacak. Yarın saat 12.00’de Antrenman 3 ve saat 15.00’te sıralama turları gerçekleştirilecek. Pazar günü saat 13.10’da ise F1 Türkiye GP’si canlı olarak ekranlara gelecek. İstanbul İntercity Park’ın zemini kısa süre önce yeniden asfaltlandı ve hiç kimse bu yeni asfaltın nasıl olacağını kesin olarak bilmiyor. Yeni asfalta ilişkin isabetli verilerin olmaması nedeniyle daha muhafazakar bir seçim yapıldı. Ayrıca, hafta sonu boyunca başka destekleyici etkinlik olmaması da pistin özellikle cuma günü çok “taze” ve kirli olabileceği anlamına geliyor.

İlginç virajlı parkur

Hermann Tilke’nin mükemmel tasarımlarından biri olarak bilinen İstanbul Park pisti, lastikleri oldukça yoran yüksek hızlı çeşitli ilginç virajlar içeriyor. En son 9 yıl önce koşulan Grand Prix’nin şampiyonu, o zamanki Red Bull pilotu Sebastian Vettel dört pit stop yapmak zorunda kalmıştı. 2011 Grand Prix’sinde toplam 80 pit stop gerçekleşirken 1983’ten beri kuru bir yarıştaki en yüksek sayıda ‘sollama’ manevrası da bu pistte görülmüştü.