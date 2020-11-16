Tam 9 yıl hasret ve özlemle Formula 1'in ülkemize geri dönüşünü bekledik. Nihayet ülkemiz dev organizasyona kavuştu. Hafta başında, cuma gününden itibaren başlayan antrenmanlarda bu yarışın çok özel olacağını biliyorduk. Bazen soğuk hava, bazen zorlu koşullar, bir de üstüne yağmur eklenince sürücüler, tüm pilotaj yeteneklerini sergiledi. İstanbul Park'ta nefes kesen kapışma, henüz yarışa start verilmeden başladı. Alfa Romeo'dan Giovinazzi ve Williams'tan Russell, yağmur nedeniyle kaygan zeminde keşif turu esnasında kaza yaptı.

Ferrari şahlandı

Startta ise kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde eden Lance Stroll hata yapmadı. Büyük sürpriz, RedBull'un çılgın pilotu Max Verstappen'in patinajda kalıp, kaybettiği sıralar oldu. Tam 36 tur boyunca Stroll, yarışa liderlik etti ancak ne olduysa pite girdikten sonra başladı. Önce liderliği takım arkadaşı Perez'e verdi. 37. turda yarışa 6. sırada başlayan Hamilton, Perez'i geçti. Bu bölümde Ferrari pilotları şahlandı. Sebastian Vettel ve Charles çok önemli sıralar kazandı.

RedBull kendini bitirdi

Yarış galibiyeti için gelen RedBull'da Verstappen, tam 3 kez spin attı. Albon da basit hatalar yapınca RedBull 6 ve 7. sıraya kadar düştü. Sonrasında Hamilton şov vardı. Zaten o sırada 7. şampiyonluğunu ilan etmiş olan Britanyalı, bunu kürsünün birinci basamağında kutlamak istiyordu. Bir anda uçuşa geçti. Rakipleri pite girdi, hata yaptı. Ama Mercedes'in yıldızı, her zamanki gibi hatasızdı.

Rüzgar gibi geçti

Hamilton, yarışı da birincilikle bitirdi. Daha önceki haftalarda Alman efsane Schumacher'in rekorunu egale eden Hamilton, şimdi de 7. şampiyonluğunu alarak, Schumi'nin rekoruna ortak oldu. Britanyalı, artık tarihin en başarılı pilotu unvanını da eline geçirdi. Adeta yeni bir çağ başlatan Hamilton kırılması zor rekorları da başarmış oldu.

Mertcan Polat