İstanbul’da dünya rekoru

Avrupa’nın ilkbaharda koşulan tek yarı maratonu olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da gerçekleştirildi. World Athletics tarafından Elite Label kategoride gösterilen yarışta bu yıl, pandemi önlemleri nedeniyle 4 bin koşucu yer aldı. Yenikapı Etkinlik Alanı’ndan yarışa başlayan sporcular sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne, sonrasında da köprü sonundaki ışıklardan 'U' dönüşü yaparak Fatih'e ilerledi. Haliç Köprüsü’ne gelmeden 'U' dönüşü ile ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı'da başladığı noktada sona erdi. Pandemiye dair tüm önlemlerinin alındığı yarışta kadınlarda dünya rekoru kırıldı. Son metreleri heyecan içerinde geçen İstanbul Yarı Maratonu’nu 64 dakikada bitiren Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, bu derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Erkeklerde kazanan Kandie

Kenyalı süper yıldız, İstanbul'da 5. kez yarış kazandı. Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı 59.35'le birinci sırada tamamladı. Bu arada Türk atletler arasında en iyi dereceyi kadınlarda Yasemin Can (01.08.32), erkeklerde ise Kaan Özbilen (01.02.36) elde etti. Yasemin genel tabloda 10. Kaan ise 9. sırada yer aldı.



