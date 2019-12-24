Son dakika haberi... İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından google üzerinden aranmaya başlandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 22:35'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul’un komşu ili Tekirdağ’ın Kumbağ ilçesi açıklarında meydana geldi. Yerin, 16.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ kent merkezinde de hissedilirken kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

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