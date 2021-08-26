UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul’da yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde saat 19.00’da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş , kura çekimindeki tek Türk temsilcisi konumunda. Kura çekiminde, aynı zamanda erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

Final Petersburg’da...

Gruplarda toplam 32 takım mücadele edecek ve ilk iki sırayı alacak ekipler tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. İlk grup maçları 14-15 tarihlerinde başlayıp, 7-8 Aralık’ta sona erecek. Geçen sezon Chelsea’nin kupayı kaldırdığı Şampiyonlar Ligi’nin finali, 28 Mayıs’ta Rusya’nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı’nda oynanacak.

İstanbul'a çok yakışacak...

2020 ve 2021'deki Şampiyonlar Ligi finalleri, koronavirüs sebebiyle İstanbul'a kısmet olmamıştı. Ancak UEFA'nın jesti, üzüntümüzü unutturdu. Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'teki final bizde. Ayrıca Avrupa futbolunun en iyilerinin belli olacağı anlar, Devler Ligi'nin yanı sıra Avrupa Ligi ve yeni kupa Konferans Ligi'nin kura heyecanları da üst üste iki yıl İstanbul'da olacak! Tüm dünyanın gözü bize çevrilecek. Bu sezonki ilk organizasyon, Haliç Kongre Merkezi'nde. Futbolunun birçok efsanesi de geceye renk katacak. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın gruptaki rakipleri belli oluyor. Her torbada çok güçlü rakipler var. Sonuçta adı üstünde; Şampiyonlar Ligi. Umarım Siyah-Beyazlılar'a çok iyi bir kura çıkar ve Vodafone Park'ta unutulmaz zaferlere imzalarını atarlar. Yarın ise Kupa 2 ve Kupa 3'te grup kuraları çekilecek. Orada da diğer 4 takımımızı da görmek dileğiyle...

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