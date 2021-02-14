Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

METEOROLOJİ UYARI YAPMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan hafta içi yapılan açıklamalarda İstanbul için kar uyarısı yapılmış ve alarmın rengi 'Sarı' olarak belirtilmişti.

EDİRNE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Trakya bölgesinde beklenen kar yağışı havanın kararmasıyla birlikte Edirne’de etkili olmaya başladı. Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan kar yağışı ile kentin yüksek yerleri beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle karayolları ve belediye ekipleri de çalışmalara başladı. Karayolları ekipleri özelikle Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki yollarda kar kürüme araçlarıyla hazır beklerken, belediye ekipleri de kent merkezinde tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji genel Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının kıyı kesimlerde 5 ila 15, iç kesimlerde 15- 20, yüksek yerlerde ise 20- 30 santimetre olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Yetkililer, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.