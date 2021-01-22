Süper Lig'in zirvesindeki Beşiktaş, İstanbul takımlarına karşı sezonun ilk yarısında puan kaybetmedi. Siyah-Beyazlılar 5 İstanbul takımını da mağlup etmeyi başardı, aldığı 15 puanla zirve yarışında avantaj sağladı. Bu karşılaşmaların ikisini deplasmanda oynayan Kartal, Fenerbahçe'yi 4-3, Fatih Karagümrük'ü de 4-1 mağlup etti.

3’ü iç sahada

Sergen Yalçın'ın ekibi Vodafone Park'ta ise Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve geçen hafta da Galatasaray'ı 2-0 yenmişti. Kartal topladığı 15 puan kadar attığı gollerle de derbilere damga vurdu. 16 kez fileleri bulan Siyah-Beyazlılar kalesinde 6 gol gördü.



