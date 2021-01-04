İstanbul Wildcats Wild Rift takımını duyurdu

İstanbul Wildcats Türkiye’nin ilk profesyonel Wild Rift takımını resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. League of Legends’ın 5’e 5 MOBA deneyiminin mobil cihazlar ve konsollar için yeniden tasarlanmış hali olan Wild Rift’in Türkiye Espor sektörü adına ilk profosyonel takımı İstanbul Wildcats tarafından duyuruldu.
İstanbul WildCats’in Wild Rift kadrosu ise şu şekilde oluştu:
Utku Berk “Katze” Ütün
Anılcan “Flankton” Çırıkka
Boğaçhan “Bogachan” Aydın
Deniz “NOPC” Öztürkten
Mustafa “Gandalf” Barut
PlayerBros