İstanbul Wildcats Wild Rift takımını duyurdu

İstanbul Wildcats Türkiye’nin ilk profesyonel Wild Rift takımını resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. League of Legends’ın 5’e 5 MOBA deneyiminin mobil cihazlar ve konsollar için yeniden tasarlanmış hali olan Wild Rift’in Türkiye Espor sektörü adına ilk profosyonel takımı İstanbul Wildcats tarafından duyuruldu.

İstanbul WildCats’in Wild Rift kadrosu ise şu şekilde oluştu:

Utku Berk “Katze” Ütün

Anılcan “Flankton” Çırıkka

Boğaçhan “Bogachan” Aydın

Deniz “NOPC” Öztürkten

Mustafa “Gandalf” Barut

PlayerBros