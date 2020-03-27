İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadeleyle ilgili açıkladığı yeni tedbirleri uygulamak için hep birlikte çalışılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın corona virüsle mücadelede açıkladıkları yeni tedbirleri uygulamak için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tedbirlerin uygulanmasında tüm İstanbulluların sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyoruz."