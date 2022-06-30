İstanbul Su Sporları Festivali başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, şehrin sakinlerini harika bir festivalde ağırlamaya hazırlanıyor. Düzenlediği aktivitelerle kente hareket katan Spor İstanbul, eğlence ve spor dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenleri Su Sporları Festivali’ne davet ediyor. İstanbul Su Sporları Festivali, 1-2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda yapılacak. İstanbullular, denizlerle çevrili şehirde yaz mevsiminin en keyifli anlarını su sporlarıyla geçirme fırsatı bulacak.

Su Sporları Festivali, rekabet dolu müsabakalara sahne olacak. Dev etkinlikte sporcular; yüzme, aquatlon, modern pentatlon, sutopu ve gece yüzme yarışlarında mücadele edecek. Festival, cuma günü 10.00-19.00 arası yapılacak sutopu karşılaşmalarıyla başlayacak ve üç gün boyunca 4 farklı branşta gerçekleştirilecek spor karşılaşmalarıyla devam edecek. Her branşta derece yapan sporculara çeşitli ödüller takdim edilecek.

ETKİNLİK PROGRAMI AKIŞ

1 Temmuz Cuma

10.00-19.00 Sutopu

2 Temmuz Cumartesi

09.00-11.00 Aquatlon

10.00-19.00 Sutopu

11.30-19.30 Modern Pentatlon

21.00-21.20 Gece Yüzme Yarışı

3 Temmuz Pazar

10.00-11.30 Yüzme

10.00-12.00 Sutopu

11.30-19.30 Modern Pentatlon