İstanbul, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi grup aşamasında maça çıkması ile birlikte İstanbul şehri, turnuva tarihine geçti. Başakşehir ile birlikte 4. farklı takımı grup ve sonraki turlarda mücadele eden İstanbul böylece en fazla farklı takımı ile temsil edilen şehir oldu

Şampiyonlar Ligi tarihinde;

Galatasaray 16 kez, Beşiktaş 7 kez, Fenerbahçe 6 kez, Başakşehir 1 kez yer aldı