İstanbul, Red Bull M.E.O. ile oyun alanına dönüştü

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. şehri oyun alanına çevirdi. Oyunseverler, Red Bull 4’lü paketlerdeki QR kodları kullanarak ulaştığı özel hazırlanmış sanal gerçeklik filtresiyle, PUGB MOBILE ile özdeşleşmiş Red Bull M.E.O. drop kutularını en yaratıcı ve eğlenceli şekilde indirmeye devam ediyor. İlk 3 hafta sonunda en yaratıcı videoyu çekip, belirtilen adımlarla Instagram hesaplarında paylaşan 9 oyunsever, sürpriz ödüllerin de sahibi oldu. Halen devam eden bu eğlenceli deneyime ve katılmak için gerekli adımlar dair detaylı bilgi RedBull.com/ARmeo adresinde.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. şehri oyun alanına çevirmeye devam ediyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeyi ve sürpriz ödüller kazanmayı sürdürüyor.

Red Bull 4’lü paketlerindeki QR kodları kullanarak ulaşılan özel hazırlanmış filtreyle ilk 3 haftada en yaratıcı drop indirme videosunu çeken 9 oyunseverler, sürpriz ödüller kazandı. Oyun hiç bitmesin isteyen oyunseverler bu eğlenceli ve devam eden deneyime dair daha fazla bilgiye RedBull.com/ARmeo adresinden ulaşabilir.

Dünya Finali mart ayında İstanbul’da

Heyecanıyla şehri şimdiden saran Red Bull M.E.O.’da dünya şampiyonu da Türkiye’de belirlenecek. 28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’nun dünya şampiyonu, mart ayında Türkiye’nin ev sahipliğindeki Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde belli olacak.