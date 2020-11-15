Zorlu koşullar altında mücadele eden pilotlar birtakım değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak pole pozisyonunu alan Racing Point pilotu Lance Stroll halinden memnundu ve "İstanbul'u çok seviyorum. Buraya hastayım" dedi. Gelecek sezon Racing Point'in ismini alacak olan Aston Martin ise, "Gelecek yıl tüm Grand Prix'leri İstanbul Park'ta yapabilir miyiz?" ifadelerini kullandı. Ferrari'nin 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Ve ttel durumu kabullendiğini söylerken, "Pist kaygan. Ama bu durum hepimiz için aynı" dedi.

Böyle durumlar yaşanabiliyor

Takım arkadaşı Leclerc ise "Kesinlikle hiçbir açıklamam yok. Antrenman turlarında muhtemelen pistteki en hızlı arabalardan biriydik. Sıralama turlarına gelirken, altı saniye uzaktayız. Bu ko şullarda çalışmayı seviyordum" yorumunu yaparken, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen, "Yeni asfalt atılmış pistlerde böyle durumlar yaşanabiliyor. Bunu kabul etmeliyiz" diye konuştu.

İlk 3 sırayı alan pilotlar ne dedi?

1. Lance Stroll (Racing Point): "Şok olmuş durumdayım. Bunu başarmak için tek bir turum vardı. Zor haftalardan sonra bunu başardığım için çok iyi hissediyorum. Hep bunu hayal ediyordum."

2. Max Verstappen (RedBull): "Son bölümde pist çok daha iyiydi. Biraz hayal kırıklığı açıkçası. İyi bir iş çıkartabiliriz. Güzel bir yarış olacağını umuyorum."

3.Sergio Perez (Racing Point): "Bunu beklemiyordum. Çok iyi bir karar aldık. Lastiklerimizin ısısını korumayı başardık. Yarışta pist üstü pozisyonu çok önemli."







