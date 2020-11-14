İstanbul Park sürprizlerle dolu

9 yıl aradan sonra pilotların sahne aldığı İstanbul Park'ta sıralama turlarında pole pozisyonu Lance Stroll'ün oldu. Müthiş kapışmayı editörümüz Mertcan Polat değerlendirdi:

Antrenman turlarının ne kadar zor geçtiğini hepimiz görmüştük. Sıralama turlarında ise bu durumun düzleceğini düşündük ancak beklediğimi gibi olmadı. Zorlu koşullar, soğuk hava ve yağmur birleşince pilotlar tüm hünerlerini ortaya koymak zorunda kaldı. Günün sonunda sürpriz bir isim çıkacağını tahmin etmek marifet değildi. Ama kimin çıkacağını bilmiyorduk.

Ferrariler şaşırtmadı

Hepimiz gördük ki lastiklerini iyi çalıştıran takımlar başarıya ulaştılar. Ferrariler şaşırtmadı. Antrenman turlarındaki performansları bizim için yanıltıcı oldu. Evet, ortada bir gelişim var ancak halen Leclerc ve Vettel araca güvenmiyor.

Mercedesler hayal kırıklığıydı

Mercedesler'den beklemediğimiz bir sonuç gördük. Ancak ne olursa olsun 6 kez dünya şampiyonu bir isme sahipler: Lewis Hamilton. 7. şampiyonluğunu burada elde etme ihtimalini düşünürsek, bunu kesinlikle kürsünün ilk sırasında yapmak isteyecektir.

Kimse tahmin etmiyordu

Q3 seansında Racing Point'in yeşil logolu geçiş lastiklerini kullanması cesur bir hamleydi. Ama hangimiz tahmin edebilirdi ki böyle bir sonucu... Tamam, Stroll ıslak zeminde çok iyi bir pilot olabilir ancak böylesine bir performan hepimizi şaşırttı. Yüksek ihtimalle yarışta startın verilmesiyle birlikte orada kalması çok zor olacak. Hatta kısa bir süre sonra yerini devredecek ama kariyeri için çok özel bir andı. Bir milyaderin oğlu olarak, kendisi için takım satın alınan bir pilot imajı verirken, çok kritik bir başarıydı.

Şikayetler nereye kadar!

9 yıl aradan sonra böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Stroll yarış sonrasında "İstanbul'un hastasıyım" diyor. Kim pole pozisyonunu bu şekilde alsa İstanbul'un hastası olacaktı zaten. Diğer pilotların bu kadar şikayet etmesine ne gerek vardı? Evet, zemin şartları çok ağırdı. Ancak bu pilotlar, dünyaya lanse edilirken, dünyanın en iyileri olarak tanıtılıyor. Peki, dünyanın en iyisi olmak demek sürekli uygun şartlarda yaşamak anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Spor branşlarında bizim tanıdığımız en iyiler, her zaman zor şartlarda başarıya ulaşan isimler olmuştur.

Hamilton mı büyük Vettel mi?

Hamilton, yarış sonrasında ateş püskürüyor. Peki, ne kadar haklı? 6 kez dünya şampiyonu, 7. zaferine giderken bunları söylüyor. Ama kariyerinde dip noktaya ulaşan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, her şeye rağmen çıkıp, herkesin aynı şartlarda olduğunu ve mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. İkisini kıyaslamak gibi bir amacım yok elbette. Ama elinde gridin en iyi aracı olan Hamilton bu kadar mızmızlanırken, böylesine kötü bir araçla mücadele eden Vettel'in olgunluğu alkışı hak ediyor.

Son söz Türkiye'deki F1 severlere...

Bu organizasyonun gelmesini 9 yıl özlemle bekledik. Evet, pist üzerinde birtakım sorunlar yaşadık. Ama lütfen, bu yaşananlara sabredelim. Çünkü bizim görmediğimiz tarafta muhteşem bir organizasyon, çaba ve heyecan vardı. Onları eleştirmek yerine hatalardan ders çıkarmalarını sağlayalım.