İstanbul Park Formula 1 yarışı hayran bıraktı

2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yaptığımız Formula 1, geçtiğimiz sene geçici olarak ülkemize geri dönmüştü. Muhteşem organizasyon, bu yıl da pandemi nedeniyle yarış yapamayan ülkelerin yerine İstanbul'a geldi. İntercity İstanbul Park'ta 3 gün boyunca devam eden organizasyon geride kaldı. Başta asfalt sorunu olmak üzere, geçtiğimiz yıl meydana gelen tüm problemler ortadan kaldırıldı. Hâl böyle olunca Formula 1 Yönetimi de etkinlik sonrasında İstanbul Park yetkililerini tebrik etti.

2022'den, 2032'ye kadar...

FANATİK'in ulaştığı bilgiye göre, F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin, yarış sonrasında İntercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ı kutladığı öğrenilirken, ikili arasında uzun soluklu sözleşme konusunda da görüşmelerin yapıldığı bildirildi. Domenicali'nin, 10 yıllık sözleşme konusunda olumlu sinyaller verdiği belirtildi. Konuyla ilgili olarak çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü öğrenilirken, Formula 1'in Türkiye'de 2022-2032 yılları arasında yapılabilmesi konusunda imzalanabilecek olası bir sözleşme hakkında açıklamanın yapılması planlanıyor.

Bu sefer tam kapasite!

Normal şartlar altında İntercity İstanbul Park'ın, 240 bin kişilik tribün kapasitesi bulunuyor. Ancak bu yıl, pandemi nedeniyle biletlerin sadece 100 bini satışa çıkarıldı. 3 gün boyunca devam eden etkinliği de 190 bin kişinin takip ettiği öğrenildi. Bu arada Formula 1, eğer ülkemizde gelecek yıl yapılırsa, koronavirüs şartlarına göre biletlerin tamamının satışa çıkarabileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Mertcan Polat