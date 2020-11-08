NKolay’ın isim sponsorluğundaki 42. İstanbul Maratonu bugün koşulacak. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve 'altın kategori’de bulunan maratonda geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu salgın önlemleri nedeniyle düzenlenmeyecek.

Organizasyonda ilk olarak saat 08.45’te paten yarışının startı verilecek. Bundan 5 dakika sonra da tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başlayacak. Maratonun startı ise saat 09.00’dan itibaren verilecek. Ve sporcular 4'erli gruplar halinde 5 saniyede bir yarışa başlayacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında parkur değişikliğine gidilirken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü organizasyon tarihinde ilk kez 2 kere geçilecek.