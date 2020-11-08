İstanbul Maratonu'nda köprü 2 kez geçilecek
NKolay’ın isim sponsorluğundaki 42. İstanbul Maratonu bugün koşulacak. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve 'altın kategori’de bulunan maratonda geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu salgın önlemleri nedeniyle düzenlenmeyecek.
NKolay’ın isim sponsorluğundaki 42. İstanbul Maratonu bugün koşulacak. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve 'altın kategori’de bulunan maratonda geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu salgın önlemleri nedeniyle düzenlenmeyecek.
Organizasyonda ilk olarak saat 08.45’te paten yarışının startı verilecek. Bundan 5 dakika sonra da tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başlayacak. Maratonun startı ise saat 09.00’dan itibaren verilecek. Ve sporcular 4'erli gruplar halinde 5 saniyede bir yarışa başlayacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında parkur değişikliğine gidilirken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü organizasyon tarihinde ilk kez 2 kere geçilecek.