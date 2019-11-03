İstanbul Maratonu’nda 140 bin kişi koşacak

Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca tekerlekli sandalye yarışı da bu yıl yapılmaya devam edecek.

Geride kalan yıllarda yapılan 10 kilometre yarışı ise bu yıl yapılmayacak.

İstanbul Maratonu’na bu sene 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katılacak. Yaklaşık 37 bin kişinin çipli koşularda yer alacağı organizasyonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor. Maratonda bu yıl 58 elit atlet mücadele edecek.

42km’lik maraton saat 09.00’da, 15km’lik koşu saat 09.15’te, halk koşusu da saat 09.45’te Altunizade Köprüsü’nün altından başlayacak. Organizasyonda tekerlekli sandalye yarışının startı da saat 08.45’te verilecek.