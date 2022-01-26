İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul hava durumu...

İstanbul'da cuma gününden beri aralıklarla devam eden kar yağışı 24 Ocak tarihinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da hayat adeta durma noktasına geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar yağışı aralıklı olarak Perşembe öğlene kadar devam edecek. Arnavutköy, Çatalca'dan güneye kadar ilerleyecek, Kartal'a kadar. Kent genelini etkileyecek. Daha çok Boğaz kenarı ve Anadolu Yakası'nı etkileyecek." açıklamasında bulundu.

Şen, Twitter adresinden yaptığı paylaşımlarda “İstanbul’un batısındaki dün görülen yoğun kar yağışı bu sabah sakinledi. Bugün İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışı beklemiyorum. Şehrin Anadolu yakasının doğusunda hafif kar görülebilir. Akşam saatlerinde Kar tekrar gelecek ama dünkü gibi yoğun olmayacak. Bugün Orta ve doğu Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde KKY iç kesimlerinde KAR yağışı yoğun görünüyor. Yoğun kar yağışı Öğlen saatlerinden itibaren Konya Karaman da kuvvetlenecek. Akşam saatlerinde Gaziantep Adıyaman çevrelerinde yoğun şekilde görülecek. Bugün Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olmasa da kar yağışı görülecek. Karadeniz iç ve doğu Anadoluda ÇIĞ tehlikesi devam ediyor.” İfadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Şen, daha önce yaptığı paylaşımda kar yağışının sona ereceği tarihe yönelik öngörüsünü şu sözlerle duyurmuştu. “Kar yağışı İstanbul için Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edeceği görünüyor.”

METEOROLOJİ DUYURMUŞTU

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü"Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar (2 ila 6 cm), doğusunun iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat'ın, Serik'in, Alanya'nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" uyarısında bulunmuştu.

İSTANBUL HAVA DURUMU...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA -4°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

EDİRNE -7°C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL -2°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ -2°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin, gece saatlerinde Afyon ve Muğla, sabah saatlerinde Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -9°C, -4°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ -6°C, 1°C

Çok bulutlu, bu akşam ve sabah saatlerinde yerel kar yağışlı

İZMİR 0°C, 7°C

Çok bulutlu

MUĞLA -5°C, 1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve K. Maraş ile Alanya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın yarın Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 1°C, 10°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın Alanya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 1°C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA -7°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Sivas ve Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA -9°C, -3°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -8°C, -2°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KONYA -9°C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİVAS -9°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -10°C, -3°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -11°C, -2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİNOP 2°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK -3°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT -6°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 0°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TOKAT -8°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 3°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile yarın Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın batı kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte ssis ve pus olayı bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, -1°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı kar yağışlı

MALATYA -8°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MUŞ -8°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN -10°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevreleri ile Ş.Urfa, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

MARDİN 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

SİİRT -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞINE ZAMAN BİTECEK?

Tüm yurdu etkisi altına alan İzlanda kaynaklı soğuk ve kar yağışlı hava cuma günü yurdu terk edecek, Türkiye, hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek.

VALİLİK AÇIKLADI: İSTANBUL İÇİN BU HAFTA ÖNEMLİ TEDBİRLER VAR

İstanbul Valiliği kenti etkisi altına alan kar nedeniyle yeni önlemler alındığını açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba (bugün) idari izinli sayılmasına,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü (bugün) saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan "Kış Tedbirleri Genelgesi" kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. " denildi.



