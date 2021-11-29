İstanbul hava durumu! İstanbul'da lodos kaç gün sürecek, havalar ne zaman düzelecek? Fırtına ne zaman bitecek? sorularının yanıtları 130 kilometreye çıkan lodos sonrası merak konusu oldu. 29 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da birçok yerde çatılar uçarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 33 çatının uçtuğunu, 192 ağacın devrildiğini, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğünü bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada da "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı. İstanbul'da yüz yüze eğitime yarın ara verildi.

İstanbul'da lodos kaç gün sürecek, havalar ne zaman düzelecek? Fırtına ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların biteceği tarih belli oldu. Buna göre sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde olması bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden saat 19.00'da alınan verilere göre; İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtına, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edecektir.Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgâr 50-60 km/sa hıza düşecektir. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgârın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) Marmara’nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini 38 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasında; İstanbul, Bursa ve Bolu’da maddi hasar ve yaralanma meydana gelmiş, İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçeleri yoğunlukta olmakla bazı ilçelerimizde afet olayları yaşanmıştır. Saat 17.30 itibarı ile afette son durum: Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastaneye nakledilmiştir. Olay olan illerde 24 adet 112 Ambulansı, 3 adet UMKE Timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

AFAD: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD’ın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul’da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz” denildi.

Lodos 130 kilometre hızla esti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibariyle İstanbul Beylikdüzü’nde 130 km/sa, Arnavutköy’de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere’de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova’da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 km/sa, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe’de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos’ta 101km/sa, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı’da 100 km/sa, İzmir Karaburun’da 99 km/sa, Konak’ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir” denildi.

MGM’den yine uyarı yapılırken, açıklamada “Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu’nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir” bilgileri yer aldı.

MGM’nin uyarısında, “Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İstanbul Valiliği: 4 can kaybı, 19 yaralı...

İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle 4 kişinin vefat ettiğini 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.