İstanbul Cup'ta kraliçe Cirstea
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası finalini takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İstanbul Tenis Merkezi dünyanın önemli merkezlerinden biri. İstanbul adına burada önemli bir faaliyeti alnımızın akıyla gerçekleştirmenin heyecanı ve gururunu yaşıyoruz" dedi.
TEB BNP Paribas Tenis Championship İstanbul turnuvasında Belçikalı Elise Mertens’i 2-0 mağlup eden Rumen Sorana Cirstea, şampiyon oldu. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı, toplam 235 bin 238 dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının tekler finalinde dünya 17 numarası Mertens ile klasmanda 67. basamakta bulunan Cirstea karşı karşıya geldi. Sorana Cirstea, 1 saat 40 dakika süren karşılaşmadan 6-1 ve 7-6’lık setlerle 2-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı