İstanbul Challenger’da zafer Humbert’in

İstanbul Cerrahi Hastanesi'nin sağlık sponsorluğunda bu yıl 71’inci kez düzenlenen American Express İstanbul Challenger TED Open, yapılan final müsabakasıyla son buldu. Merkez kortta çok sayıda kişinin takip ettiği mücadele 1 numaralı seribaşı Ugo Humbert’in zaferi ile noktalandı.

İstanbul Challenger’ın finalinde 21 yaşındaki Humbert ile bu turnuvayı 2011’de şampiyonlukla tamamlayan Denis Istomin karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca sergilediği iyi servis performansına etkili return’ler ekleyen Fransız raket, iki kez servis kırdığı ilk seti 6-2 ile kazandı. 5 numaralı seribaşı Istomin ikinci sette oyununu yükseltmeye çalışsa da gidişatı değiştiremedi. Kontrolü bir an olsun kaybetmeyen Humbert bu seti de 6-2 ile kazanarak 77 dakikada maça nokta koydu ve kariyerinin beşinci Challenger şampiyonluğuna uzandı.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada ilk kez geldiği Türkiye’yi çok beğendiğini vurgulayan Humbert “Kazandığım için çok mutluyum. Çok güzel bir turnuva oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu hafta boyunca yanımda olan anneme bana verdiği büyük destek için minnettarım. Üçüncü kez katıldığım turnuvada bir şampiyonluk, bir final, bir çeyrek finalim var. Bu açıdan benim için çok iyi bir turnuva. Türkiye tenis için çok uygun bir ülke, burada olmayı çok seviyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşan İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Banu Başaran, hastane olarak bu yıl ikinci kez sponsorluk yaptıklarını belirterek, “71’inci İstanbul Challenger’da sağlık sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Özellikle sağlık ve spor alanındaki her türlü konuda destek olmaya çalışıyoruz. Hastanemizin en önemli etkilerinden ve kaynaklarından bir tanesi sporla ilgili her konuda yardım sağlamaktır. Dolayısıyla sağlıkta, en önemli olan bu tür organizasyonların bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum. Yine bu sene çok güzel bir turnuva geçti. İnşallah seneye daha büyük organizasyonlarda da hep birlikte olacağımızı düşünüyorum” dedi.

İHA