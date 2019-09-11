Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonlarından American Express İstanbul Challenger TED Open'da üçüncü gün heyecanı geride kaldı. Teklerde 2'nci tur karşılaşmaları tamamlanırken, TED kortları heyecanlı mücadelelere tanıklık etti.

Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Marius Copil, zorlu bir karşılaşmanın ardından adını son 16 raket arasına yazdırdı. Fransız Rayane Roumane karşısında ilk seti 6-3 kazandıktan sonra ikinci seti 6-0'la yitiren Rumen raket, 6-2'lik üçüncü setle turladı. Dünya 93 numarasının bir sonraki rakibi Sloven Blaz Kavcic olacak.

İstanbul Challenger'ın iki eski şampiyonunu karşı karşıya getiren randevuda ise Özbek Denis Istomin ile Alman Mischa Zverev kozlarını paylaştı. İlk seti tie break ile alan Zverev, ikinci seti 6-2 rakibine kaptırdıktan sonra final setinde 2-1 gerideyken sakatlığı nedeniyle çekilmek durumunda kaldı. Böylece bir üst tura yükselen eski dünya 33 numarası Istomin, çeyrek finale çıkabilmek için İtalyan Roberto Marcora ile karşılaşacak.

American Express İstanbul Challenger TED Open'da 2'nci tura yükselen Türk raketler Marsel İlhan ve Baran Cengiz turnuvaya veda etti. Marsel, Hint rakibi Ramkumar Ramanathan'a 6-2'lik iki setle kaybederken, Baran ise Kazak Alexandr Nedovyesov'a 6-1, 6-4'le boyun eğdi.

Günün son bölümünde TED Spor Kulübü Eğitim ve Geliştirme Vakfı yararına bir gösteri maçı düzenlendi. Karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, eski dünya çiftler 1 numarası Nenad Zimonjic ile ortaklık kurarken; QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras'ın partneri ise Rus Mikhail Elgin oldu. Tek set üzerinden oynanan mücadeleyi Nihat Özdemir/Nenad Zimonjic ikilisi 7-5'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın para atışını Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz gerçekleştirdi.

Kaan ÜLKER - Sezer AFŞAR / İSTANBUL (DHA) -