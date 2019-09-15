Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonlarından İstanbul Challenger'ın finalinde 21 yaşındaki Humbert ile bu turnuvayı 2011'de şampiyonlukla tamamlayan Denis Istomin karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca sergilediği iyi servis performansına etkili return'ler ekleyen Fransız raket, iki kez servis kırdığı ilk seti 6-2 ile kazandı.

5 numaralı seribaşı Istomin ikinci sette oyununu yükseltmeye çalışsa da gidişatı değiştiremedi. Kontrolü kaybetmeyen Humbert bu seti de 6-2 ile kazanarak 77 dakikada maça nokta koydu ve kariyerinin beşinci challenger şampiyonluğuna uzandı.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada ilk kez geldiği Türkiye'yi çok beğendiğini vurgulayan Humbert, "Kazandığım için çok mutluyum. Çok güzel bir turnuva oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ve bu hafta boyunca yanımda olan anneme bana verdiği büyük destek için minnettarım" derken, Denis Istomin ise "3'üncü kez katıldığım turnuvada bir şampiyonluk, bir final, bir çeyrek finalim var. Bu açıdan benim için çok iyi bir turnuva. Türkiye tenis için çok uygun bir ülke, burada olmayı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyon Ugo Humbert'e ödülünü TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz verirken, Istomin ise ödülünü Garanti Bankası Ödeme Sistemleri Pazarlama Yöneticisi Şebnem Şayakçı'nın elinden aldı. Karşılaşmanın para atışını ise "Kortların Paşası" lakaplı Nejat Müldür gerçekleştirdi.