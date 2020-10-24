72'nci kez düzenlenen turnuvanın ilk tekler yarı finalinde dünya eski 24 numarası Slovak raket Martin Klizan sahne aldı. Solak tenisçi Klizan, Hırvat raket Borna Gojo karşısında ilk seti 6-4 hanesine yazdırırken ikinci sette 7-5'lik tie-break neticesinde maçı galibiyetle tamamladı ve ismini finale yazdırdı. Kariyerinde 6 ATP, 7 de Challenger şampiyonluğu bulunan Klizan, bu seneki ilk kupasını İstanbul'da kaldırmaya çalışacak.

Diğer yarı finalde ise 7 numaralı seri başı Ilya Ivashka ile Benjamin Bonzi kozlarını paylaştı. Merkez korttaki mücadelede Fransız Bonzi karşısında ilk sette 3-6 geriye düşen Ivashka, ikinci seti 6-2, karar setini ise 6-3 ile hanesine yazdırarak finale yükseldi. 26 yaşındaki Belaruslu raket Ivashka kariyerinin üçüncü Challenger zaferini arıyor.

Toplamda 104 bin 106 dolar para ödüllü İstanbul Challenger TED Open yarın oynanacak tekler finali ile son bulacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.

ÇİFTLERDE KUPA BEHAR/ESCOBAR TANDEMİNİN

Uruguaylı Ariel Behar ve Ekvadorlu Gonzalo Escobar çiftlerde zirveye çıkan ekip oldu. Amerikalı Robert Galloway/Nathaniel Lammons çiftini 4-6, 6-3,10-7'lik skorla yenen turnuvanın 1 numaralı seri başı Behar/Escobar ikilisi ortaklıklarının sekizinci kupasına İstanbul'da uzandı.

DHA